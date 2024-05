María Caruajulca: Procuradora asegura que es "factible" investigar preliminarmente a presidenta Boluarte

25/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

La restituida procuradora general del Estado, María Caruajulca, indicó que es "factible" que un presidente en ejercicio sea "investigado preliminarmente", pese a que distintos ministros del Gobierno de Dina Boluarte apuntaron que los procesos indagatorios contra la titular del Poder Ejecutivo deberían desarrollarse al final de su mandato.

En diálogo con la prensa, cuando disponía a asumir nuevamente sus funciones, Caruajulca habló sobre las diligencias previas que puede desarrollar el fiscal de la Nación contra la mandataria, ello en medio del anuncio de una demanda competencial contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ).

"Respecto a la investigación preliminar a un presidente, ya quedó demostrado que sí es factible", declaró este viernes en el distrito de San Isidro.

Pese a lo ya expuesto, la funcionaria prefirió no ahondar en dicho procedimiento que iniciará el Gobierno. "Reitero, debo informarme para poder hablar, no puedo ser ligera, pero es cuestión de poco tiempo para que yo me informe", añadió en su intervención.

Sobre el caso

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presentará demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por presunto "menoscabo" de las competencias y funciones de la Presidencia.

Mediante la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se dispuso que el procurador público especializado en materia constitucional ejerza la representación procesal del Ejecutivo en dicho proceso.

"Se resuelve disponer que el procurador público especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial", se lee en la resolución.

De tal modo, se conoció que también dispusieron remitir copia de la presente resolución ministerial, así como los antecedentes respectivos, al procurador público especializado en materia constitucional.

