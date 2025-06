Martha Moyano: "Alcaldes o gobernadores buenos deben ir a reelección", afirma congresista de Fuerza Popular

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, manifestó estar de acuerdo con que se dé la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, ello en referencia a las autoridades que hayan demostrado que realizaron una eficiente gestión durante su periodo ocupando el cargo.

La parlamentaria señaló, en declaraciones a la prensa, que algunas jurisdicciones tienen como autoridades locales a determinadas figuras políticas que podrían gozar de un segundo mandato si es que la ciudadanía así lo decide y vota por ellos.

Agregado a ello, la legisladores advirtió que no todos los parlamentarios podrían estar presentes para participar en la votación de una eventual reconsideración. Según advirtió, esto podría ser un obstáculo para la decisión del Poder Legislativo y derivaría en un proceso de referéndum, lo cual sería costoso y complicado.

"La ley lo dice. Si no se llega a la reconsideración, no se vota, o no se logra votar la reconsideración, se va a un referéndum, pero eso es muy costoso [...] Eso lo convoca el Jurado (Nacional de Elecciones) y es demasiado costoso. Es toda una campaña, los tiempos también nos ganan", afirmó.