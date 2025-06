Patricia Juárez cuestiona propuesta de Eduardo Salhuana: "Es imposible estar en comisiones a la vez"

05/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, cuestionó la iniciativa anunciada por el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, con la que se busca exigir que el 50% de legisladores asistan de forma presencial a las sesiones de las diferentes comisiones ordinarias del Poder Legislativo.

Congresista sorprendida por la propuesta de Eduardo Salhuana

La parlamentaria de Fuerza Popular, en entrevista con Canal N, manifestó estar sorprendida por la propuesta del presidente del Congreso y consideró que esto sería difícil de poner en práctica. Agregado a ello, cuestionó la forma en la que se podría lograr que los integrantes del Poder Legislativo se comprometan a cumplir con la presencialidad.

"Yo estoy también extrañada por el proyecto que ha expresado el presidente. Me parece difícil poder aplicarlo, llevarlo a la práctica, porque ¿cómo hacemos para que el 50% de congresistas se comprometan a estar de manera presencial? Y entonces ¿por qué estos sí y por qué estos no?", indicó.

En esa línea, la primera vicepresidenta del Legislativo señaló que no hay claridad sobre lo que ocurriría en caso no se cumpla con el mínimo establecido: "¿Cuáles son los efectos? ¿Se levanta la sesión por falta de quorum? porque no está el 50% de manera presencial".

Señaló que la simultaneidad de sesiones y la carga de trabajo dificultan cumplir esa exigencia.

Patricia Juárez cuestiona 50% de presencialidad en comisiones

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, indicó que el problema se debe a que la cantidad de legisladores en las bancadas no es suficiente para acudir a acudir de presencialmente ante todos los grupos de trabajo que existen en el Poder Legislativo.

En tal sentido, la legisladora descartó que un parlamentario pueda estar presente en más de una sesión simultáneamente, por ello se suele utilizar la virtualidad a fin de que se cuente con su participación.

"El problema que se suscita acá, de la no presencialidad en muchas de las comisiones, es porque hay congresistas que a pesar de que, por ejemplo en nuestro caso la bancada es numerosa, somos 21 pero son 25 comisiones más otro tanto de comisiones especiales, entonces es casi imposible que un congresista pueda estar en una, dos o tres comisiones a la vez", detalló.

Patricia Juárez cuestionó la propuesta de Eduardo Salhuana y reiteró que "es imposible" que los legisladores vayan a poder estar presencialmente en varias comisiones al mismo tiempo. Cabe mencionar que el presidente del Congreso anunció que dicha iniciativa la planteará en la próxima Junta de Portavoces.