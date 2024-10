Anitra rechaza que paro de transportistas del 23 de octubre tenga motivaciones políticas: "Es por la vida humana"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, rechazó que el paro convocado para este miércoles 23 de octubre tenga "tinte político" tras como lo reportaron otros sectores que no se unirán a su movilización.

Durante el diálogo con el programa 'Hablemos Claro', Martín Valeriano, remarcó su preocupación por la inacción por parte del Estado, "tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo" para hacer frente a la ola de criminalidad y delincuencial que ha sembrado el caos a nivel nacional.

En esa misma línea, lamentó que el Congreso no haya archivado el proyecto de ley de terrorismo urbano, a pesar del reclamo de los transportistas en anteriores movilizaciones. Por ello, ratificó que si el gobierno de Dina Boluarte no tiene voluntad política de solucionar y atender a la población por la inseguridad, saldrán a las calles este 23 de octubre.