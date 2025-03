Martín Vizcarra no contempla a Keiko Fujimori como rival en las elecciones de 2026: "Va a volver a perder"

26/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra buscaría tentar, por segunda vez, el sillón presidencial. En recientes declaraciones, el exmandatario vacado se refirió a la posibilidad de participar en las próximas elecciones generales, el cual sería uno de los comicios más fragmentados de la historia peruana. Con respecto a sus contendientes, indicó que no contempla a Keiko Fujimori como una rival, asegurando que ella no tendría el voto necesario para ser elegida presidenta.

Martín Vizcarra no ve a Keiko como una rival en 2026

En entrevista con el medio Infobae, se le mencionó a Vizcarra Cornejo que la lideresa de Fuerza Popular estaría realizando una campaña con miras al 2026, puesto a que fue vista hace poco realizando actividades proselitistas en Cajamarca. Al respecto, el exdignatario minimizó las intenciones que tendría Fujimori Higuchi para candidatear, puesto a que, según sus palabras, ella sería derrotada, por cuarta vez, en la contienda electoral.

"Keiko va a ser candidata mientras tenga fuerzas y posibilidades aunque las vacas se opongan. Yo pienso que el 2051 todavía puede ser candidata, pero va a volver a perder", manifestó Martín Vizcarra al referido medio, dejando en claro que no ve en ella posibilidades de llevarse la victoria.

Además, el ex jefe de Estado la calificó como una persona "arrogante y déspota", puesto a que afirma haber visto videos en donde ella tiene dichas actitudes. No obstante, destacó que las veces en que se reunió con ella, cuando era presidente, "nunca ha sido así", y que por el contrario, se mostró como una mujer "estratega, calculadora y educada".

Por último, aseguró que no realizaría una alianza política con el fujimorismo, debido a que su partido, Perú Primero, tiene una visión de Gobierno muy distinta a la Fuerza Popular. No obstante, indicó que si llegar a ser presidente priorizará el consenso en beneficio de la población peruana.

Vizcarra cree que Fujimori le tiene miedo

No es la primera vez que Martín Vizcarra se ha referido respecto a un enfrentamiento directo con Keiko Fujimori. Recientemente, el exmandatario expresó que el Congreso buscaría inhabilitarlo debido a que la bancada naranja quiere impedir su participación en las próximas elecciones generales. "Keiko me tiene miedo, tiene terror de poder enfrentarme en unas elecciones. Y por eso, saca estos informes que no tienen sustento legal", manifestó a La República.

Tras la convocatoria a elecciones por parte de Dina Boluarte, algunos políticos se perfilan como posibles candidatos. Uno de ellos es Martín Vizcarra, quien además de expresar sus intenciones de postularse, dijo que Keiko Fujimori no sería una rival para él, sugiriendo que ella volvería a perder por cuarta vez consecutiva.