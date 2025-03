Martín Vizcarra confía en que podrá postular a las elecciones de 2026: "Sigo con ese derecho de soñar"

26/03/2025 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra planea postularse como candidato presidencial. Si bien el Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer la función pública, el ex jefe de Estado reiteró sus intenciones de participar en las próximas elecciones generales de 2026, asegurando que se garantizará su derecho a ser elegido por la ciudadanía.

Martín Vizcarra confía en que postulará a la Presidencia

En declaraciones para el medio Infobae, Vizcarra Cornejo sostuvo que continúa haciendo campaña política, a pesar de la restricción establecida por el Parlamento, porque tiene un compromiso con sus simpatizantes. Además, remarcó que, aún así lo impidan de ser candidato, seguirá ofreciendo sus propuestas y llevando su visión de Gobierno a todo el país.

No obstante, se le recordó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, había indicado que, dadas sus inhabilitaciones, él no podría afiliarse a un partido político ni tampoco candidatear. Al respecto, el líder de Perú Primero advirtió que las instituciones "han sido copadas por funcionarios nombrados por el actual Congreso", pero que estas deberán "regirse por informes legales".

En esa línea, destacó que seguirá firme en todos los trámites que amparen su postulación, tales como presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y la solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Confiamos en los plazos legales para estar habilitados para las próximas elecciones", sostuvo el exmandatario.

"Tengo la libertad de soñar de que el Tribunal Constitucional va a actuar respetando la ley y la Constitución. Son siete magistrados del Tribunal Constitucional, ya sabemos que la presidenta es una menos, pero sigo con ese derecho de soñar de que dentro de los seis haya por lo menos cuatro que me den la razón", comentó Vizcarra al referido medio sobre lo referido por Luz Pacheco, presidenta del TC.

¿Plan B en caso no pueda postular?

No obstante, se abordó un posible escenario en el que se prohíba su participación en los comicios electorales, y si, de ser el caso, consideraría presentar a su hermano, Mario Vizcarra, como candidato. El exdignatario aseguró que su partido político está haciendo todo lo posible para levantar la inhabilitación en su contra; sin embargo, no descartó que "cualquier afiliado" pueda ocupar su lugar en caso los recursos legales no prosperen.

Por último, deslizó que, en caso llegue a ganar las elecciones, optaría por convocar a las personas que han formado parte de su gobierno durante 2018-2020. "Considero que hice un buen gobierno y que haría uno mejor, porque ya he aprendido", puntualizó Martín Vizcarra, confiando en que su candidatura presidencial será posible.