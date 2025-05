Martín Vizcarra: Si el pueblo elige a Keiko, que sea presidenta, pero que compita conmigo

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra calificó de venganza política la inhabilitación en su contra. Asimismo, se refirió a Keiko Fujimori, dejando en claro que desea competir con ella en las Elecciones Generales 2026.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el expresidente Vizcarra criticó al Congreso de la República, señalando que le faltarán años de vida para cumplir con las 13 inhabilitaciones en su contra, las cuales, desde su perspectiva, representan una "persecución política".

En esa línea, el candidato por el partido 'Perú Primero' manifestó que lo único que quiere es que en la cédula de votación figure como alternativa su nombre y que si el pueblo elige finamente a Keiko Fujimori como la nueva mandataria, que antes compita contra él y Antauro Humala.

"¿13 inhabilitaciones? Me van a faltar años de vida para cumplir las inhabilitaciones del Congreso. Yo voy a estar enterrado en mi tumba y todavía cinco años más no puedo hacer nada. Este es el Congreso que tenemos ¿esto no es persecución política?", declaró en un primer momento.