"Me preocupa su familia": Rafael López Aliaga se pronuncia sobre condena de Daniel Urresti

En un evento protocolar en el distrito de La Victoria, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la sentencia de su acérrimo rival, Daniel Urresti, por 12 años de cárcel. El burgomaestre compartió su preocupación por la familia del exmilitar, especialmente por sus nietos.

En ese sentido, López Aliaga señaló que el exministro del Interior posee facultades para sobrellevar esta compleja situación. Sin embargo, sus parientes no estarían preparados para afrontar las consecuencias del dictamen del Poder Judicial por el 'Caso de Hugo Bustíos'.

Asimismo, señaló que la parentela de Daniel Urresti necesita el máximo respaldo en estos momentos.

"Pónganse en el caso los nietos de Urresti, yo creo que en estos momentos es apoyar a la familia, el señor Urresti es militar y sabe defenderse, pero más me preocupa la familia. Los niños no tienen la culpa ni la señora de Urresti, que me parece una excelente persona", declaró para un medio local.