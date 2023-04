"No jod*s a Lima": Daniel Urresti envía contundente mensaje a Rafael López Aliaga

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

Daniel Urresti, excandidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, conversó con Exitosa sobre los primeros cien días de Rafael López Aliaga como alcalde de la capital del Perú. Allí, se refirió al desempeño del miembro de Renovación Popular y le envió un contundente mensaje.

¿Qué dijo Daniel Urresti a López Aliaga?

En comunicación con el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, Daniel Urresti recordó cuando Rafael López Aliaga pidió a la población que no lo moleste y lo deje trabajar tranquilo. Allí, aprovechó dicha situación para utilizar una frase que utilizó el hoy alcalde de Lima, pero esta vez en su contra.

"Él dice que no lo jodan, le piden que se porte como un alcalde y él dice 'no me jodan'. Y él se refiere en general, a todos nosotros. Entonces, así como el pide que no lo jodan, permíteme, a nombre de la mayoría de los ciudadanos de Lima, que le pidamos que no joda Lima", indicó.

Asimismo, respondió al argumento del integrante de Renovación Popular, quien aludía a que su accionar como autoridad se encontraba limitado por la situación en la que había encontrado a la municipalidad. Esto se debe a que, para Urresti, tal contexto no justifica el desempeño de López Aliga como burgomaestre.

"Él dijo que no lo jodan cuando salieron las personas afectadas por los huaicos. 'Yo recibo la municipalidad sin ningún sol', todos los que nos presentamos como candidatos a la municipalidad sabíamos cómo la íbamos a encontrar. Cuando postulas no es para decir que no encontraste nada, sino para solucionar los problemas", señaló.

Esto había dicho López Aliaga

Las declaraciones a las que se refiere Daniel Urresti ocurrieron a mediados de marzo de este año, cuando le consultaron al alcalde de Lima qué iba a hacer para atenuar los estragos de las fuertes lluvias en los diferentes distritos.

"Yo entré de alcalde y no había nada de prevención, no había carpas, comida, kits de emergencia, no había nada. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene ni un mango, que está quebrada, entonces no jodan pues también", dijo hace casi un mes.

Así, fueron estas palabras las que generaron que Daniel Urresti dedique un contundente mensaje a Rafael López Aliaga durante la conversación que con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro de Exitosa. Y es que, para el excandidato a la alcaldía de Lima, el desempeño del burgomaestre no está siendo bueno.