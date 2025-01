Miguel Torres defiende a Rosangela Barbarán ante denuncia por tentativa de peculado: "No viajó"

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de Fuerza Popular y excongresista de la República, Miguel Torres, defendió a la parlamentaria Rosangella Barbarán, quien fue acusada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tentativa de peculado doloso al supuestamente haber intentado usar dinero del Congreso para viajar a la fiesta del legislador Diego Bazán en Trujillo.

'Miki' Torres defiende a Rosangela Barbarán

El miembro del partido fujimorista aseveró que el comunicado del ente persecutor del delito carece de seriedad al referirse a la actual integrante del Legislativo. Puntualizó que ella no viajó y que, en realidad, la parlamentaria tenía actividades proyectadas que tuvo que suspender debido a asuntos personales.

"La verdad que el comunicado de la Fiscalía termina siendo totalmente develado, en su poca seriedad, cuando manifiesta incluir a Rosangela (Barbarán). Por una razón muy sencilla, Rosangela no viajó, Rosangela cuando sustenta ante la Fiscalía demuestra que el viaje está proyectado para hacer una serie de actividades de representación como congresista", comentó para Canal N.

El exlegislador comentó, además, que Barbarán no solo no concretó el viaje a Trujillo, sino que gestionó que el dinero fuera devuelto desde las arcas de la aerolínea al Parlamento. "Y por último, Rosangela, al no poder ir, logró la devolución de la línea aérea al Congreso.", enfatizó.

Miguel Torres sugirió la idea de que Barbarán no habría pretendido asistir al mencionado cumpleaños de Diego Bazán. En su lugar, indicó que tenía actividades pendientes como congresista. Asimismo, sostuvo que se está acusando a una persona que no viajó, es decir, que no concretó el uso de los pasajes y que, además, restituyó el dinero a las arcas del Estado.

Fiscalía presenta denuncia contra 7 congresistas

El pasado martes 7 de enero, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra siete congresistas imputados por el presunto delito de peculado doloso. Entre ellos, Kira Alcarraz Agüero, María del Carmen Alva Prieto, Patricia Chirinos Venegas, Edward Málaga Trillo, Jorge Zeballos Aponte, Diego Bazán Calderón y Rosangella Barbarán Reyes , en grado de tentativa.

"Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Rosangela Barbarán, Kira Alcarraz, María Del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga Trillo, Arturo Zeballos y Diego Bazán", publicó el MP en su cuenta de X, antes Twitter.

De este modo se pudo conocer que el excongresista y vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, defendió a la congresista de su partido, Rosangela Barbarán, respecto a la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación.