Ministerio Público rechaza PL que propone establecer penas a menores: "Vulnera los derechos de niños y adolescentes"

26/06/2024 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio Público rechazó el proyecto de ley que busca establecer responsabilidad penal a menores de 16 años, alegando que la propuesta legislativa impulsada por Juan Burgos Oliveros vulnera la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

A través de su cuenta de X, los fiscales de Familia y de la Coordinación Nacional del Programa Nacional 'Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público' compartieron su pronunciamiento acerca del dictamen que propone establecer penas a menores de edad.

"Rechazar el Proyecto de Ley N° 8566/2023.CR, en trámite ante el Congreso de la República, por vulnerar los compromisos internacionales de defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, asumidos por el Estado peruano al suscribir, sin observaciones, entre otros, la "Convención de los Derechos del Niño" en el año 1990", se lee en su pronunciamiento.

Fiscales rechazan proyecto de ley de Burgos

Según los miembros del Ministerio Público, el gobierno peruano tiene la obligación de aplicar la "Convención de los Derechos del Niño" a fin de garantizar la efectividad de todos los derechos reconocidos en esta para beneficio de toda la población menor de edad.

Los fiscales sostienen que, en aplicación del Principio de "No Regresividad", los derechos específicos a favor de niños, niñas y adolescentes, no pueden ser eliminados, reducidos o restringidos. En ese sentido, resaltó que no sería suficiente la argumentación del congresista sobre un presunta reducción de la inseguridad ciudadana y los índices de participación de adolescentes que incurren en delito.

"Nuestro país cuenta con normas que prevén la responsabilidad penal especial que tienen los adolescentes que infringen la ley penal, a quienes se les impone medidas socioeducativas, que incluyen el "Internamiento" en los casos de infracciones (delitos) graves, estando pendiente la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes", señalaron.

Proyecto de ley de Juan Burgos

El congresista de Avanza País, Juan Burgos, presentó un proyecto de ley que busca otorgar responsabilidad penal a adolescentes de 16 años en adelante que cometan ciertos delitos. El PL precisa que entre los delitos contra la vida se encuentran el homicidio en sus distintas modalidades, la conspiración y el sicariato, así como su respectivo ofrecimiento.

Por otro lado, entre los delitos contra el patrimonio se encuentran las modalidades de robo, robo agravado y extorsión. Entre los delitos contra la tranquilidad pública configuran las modalidades de organización criminal, banda criminal o cualquier otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua.

De esta manera, el Ministerio Público rechazó el proyecto de ley que propone establecer penas a menores de 16 años.