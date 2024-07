Ministerio de Salud garantiza abastecimiento de medicamentos para 2024 y 2025: "Se tiene el presupuesto"

A finales de junio, el Colegio Médico del Perú alzó su voz para denunciar el desabastecimiento de medicinas en todos los hospitales del Perú durante esta primera parte del 2024. Ahora, el Ministro de Salud tomó la palabra para responder a estas acusaciones y garantizar la compra de medicamentos en el país.

Como se recuerda, esta denuncia cobró mayor fuerza cuando los familiares y los propios pacientes oncológicos de los centros de salud señalaban que no encontraban ni siquiera agujas para aplicar unos inyectables o pastillas para dolencias menores.

Luego de estas versiones, César Vásquez, tomó la voz para desmentir las mismas y dejó en claro que todo esto era parte de una campaña orquestada por las grandes farmacéuticas que se oponían a la ley de medicamentos genéricos.

Ahora, el titular del sector se pronunció, luego del Consejo de Ministros, para asegurar, a nombre del gobierno, que los hospitales contarán con todas la medicinas necesarias al anunciar un aumento de presupuesto para el presente año y el próximo.

César Vásquez realizó nuevo pronunciamiento ante los medios de prensa.

Días atrás, César Vásquez arremetía contra las grandes farmacéuticas del país acusándolos de estar detrás de la campaña por la falta de medicinas y de su postura en contra de la ley de medicamentos genéricos. El titular aseguró que pese a todo seguirá impulsando esta norma hasta que sea publicada.

"Yo desde aquí, aprovechando los medios, no me van a detener con estas campañitas. Voy a aprobar ese reglamento porque yo estoy aquí para defender el bolsillo del pueblo, no de los capitalistas, no de los empresarios", expresó aquella vez.