Ministro de Economía niega acusaciones por presunta violencia contra exesposa: "Fue resuelta, archivándose"

El ministro de Economía, José Salardi, negó las acusaciones en su contra por presuntamente haber agredido a su exesposa y aseguró que se trató de una denuncia que terminó archivándose.

A través de su cuenta de X, el titular del Ministerio de Economía (Minem) expresó su contundente rechazo a las acusaciones "en programas periodísticos" y lamentó la "desinformación" ocasionada por tales imputaciones.

En su comunicado, Salardi aseguró que su exesposa se comunicó con el medio que reveló esta información para solicitar que se "respete la privacidad de sus relaciones familiares" y la protección de su menor hijo.

Asimismo, el ministro de Economía rechazó las acusaciones difundidas por Panamericana Televisión en su contra alegando que las imputaciones son falsas, nunca sucedieron, y no son parte de su código de conducta. "Motivo por el cual, fueron archivadas y desestimadas a nivel de fiscalía, mucho antes de iniciar una investigación preliminar", indicó.

En esa línea, Salardi indicó que, como funcionario público, está expuesto a imputaciones "sin fundamento" que dañan el honor de su persona.

"Invoco a la prensa a no difundir información que ha sido desestimada por las instituciones de justicia correspondientes, distrayendo a la opinión pública con informaciones que no cuentan con sustento fáctico. Durante toda mi trayectoria profesional he sido intachable y me he dedicado a trabajar por el desarrollo de mi país y el bienestar de la población", agregó.