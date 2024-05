Ministro del Interior sobre demanda competencial: "La presidenta no está buscando que no se le investigue"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que la demanda competencial a presentarse por el Ejecutivo contra el Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía no tiene por objetivo "evitar que la presidenta Dina Boluarte sea investigada".

Desde el distrito de Chorrillos, el funcionario apuntó que el recurso que interpondrán ante el Tribunal Constitucional (TC) únicamente pretende esclarecer las limitaciones del Ministerio Público (MP) en materia de investigación preliminar.

La presidenta no está buscando que no se le investigue. Lo que nosotros estamos interponiendo como Ejecutivo es una demanda competencial que delimite cuáles son las facultades del Ministerio Público para saber si puede o no investigar a un presidente en ejercicio, declaró.