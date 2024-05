Caso Rolex: Denuncia contra Boluarte no concluirá en acusación porque no se le puede acusar de cohecho

El abogado constitucionalista, Natale Amprimo, consideró que la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte será admitida en el Congreso de la República, pero no podrá concluir en una acusación, debido a que la Constitución establece un presidente no puede ser acusado por presunto cohecho.

En entrevista con Exitosa, el letrado explicó que, pese a que la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta de la República por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el marco del caso Rolex, esta no concluirá en una acusación mientras todavía dure su mandato.

"Tal como se ha formulado la denuncia, esa denuncia va a ser admitida por el Congreso, pero no va a poder concluir con una acusación. Se va a tener que esperar que la señora Dina Boluarte deje de ser presidenta, ya sea durante la vigencia de este Congreso o con el siguiente", explicó el abogado.

Y es que, como precisa el experto, la Fiscalía de la Nación tiene como función denunciar a un funcionario por determinados delitos, mientras que el Congreso de la República de evaluar aquella formulación y recién proceder a una acusación.

En ese sentido, señala que la investigación de la Fiscalía contra la jefa de Estado ya ha concluido con la formalización de la denuncia. Ahora, indica que esta deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

Sea cuales fueran las conclusiones de este grupo de trabajo, liderado por la parlamentaria Lady Camones, el experto destacó que la denuncia no prosperará porque la Constitución no permite acusar a un presidente en ejercicio por ese delito en específico.

"La Constitución establece que al presidente en ejercicio no se le puede acusar durante su mandato sino por ciertos delitos. Ese delito [cohecho pasivo impropio] no se encuentra entre ellos. Entonces, la denuncia ya está formulada. Los hechos ya están reflejados. La tesis fiscal ya está señalada y las pruebas están ofrecidas. El Congreso puede tramitar, pero no puede acusar mientras la señora Boluarte siga siendo presidenta", enfatizó el letrado.