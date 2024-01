Ana María Choquehuanca: Ministra de la Producción incita marcha contra Ministerio del Interior

Un polémico audio, difundido por un medio local, reveló que la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, incitó a un dirigente sindical a realizar una marcha contra el Ministerio del Interior.

'Punto Final' informó que el registro es una grabación de una conversación telefónica llevada a cabo el pasado 28 de diciembre entre la titular de PRODUCE y el presidente del Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa, Renee Cobeña.

En la llamada, Choquehuanca y Cobeña hacen referencia a la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de S/55 millones al Ministerio de Producción, en febrero del 2023. Se trataba de un presupuesto planteado para impulsar las compras públicas a micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, la ministra sostuvo que el Ministerio del Interior tardaba en realizar compras públicas por "culpa" de Rosa María Lindo Turín, jefa de Desarrollo y Control de Calidad de la División de Logística de la Policía Nacional del Perú.

Es así como Choquehuanca propuso que el Frente de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa acuda a la sede del Ministerio del Interior para exigir la salida de Lindo.

"No nos deja avanzar. Pídeselo, pídeselo, allí está pues, el poder gremial. Pídeselo, vayan allá, pídele que la cambie. Yo encantada, porque yo se lo he pedido al ministro, y seguramente por todo el tema de seguridad que tiene en el país, de inseguridad , no ha podido hacerlo, pero yo mañana le voy a reiterar", expresó.

"Y yo he pedido, le he pedido al ministro nuevo [Víctor Torres], por favor ministro, tengo este problema, le he dado una ayuda memoria. Mañana se lo voy a reclamar otra vez, y le voy a decir que ustedes le van a ir haciendo un plantón, si es que no soluciona eso", agregó.