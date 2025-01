Ministro Santiváñez: Comisario implicado en caso Sheyla Cóndor no saldrá de Perú durante investigación

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a la designación y posterior anulación del nombramiento del comandante Ronal Núñez como agregado policial en la Embajada de Perú en Chile. Al respecto, el alto funcionario comentó que la designación inicial respondió a una necesidad del servicio; sin embargo, precisó que, por ahora, Núñez permanecerá en el país para continuar con la investigación en su contra por el caso Sheyla Cóndor.

Durante un breve diálogo con la prensa, el titular del Mininter señaló que el nombramiento de Núñez respondía a una necesidad institucional. No obstante, añadió que, debido a las investigaciones en curso por su presunta omisión de funciones al no recibir la denuncia de la madre de Sheyla Cóndor, se tomó la decisión de anular su designación.

Como es de conocimiento público, a poco más de un mes del trágico asesinato de Sheyla Cóndor a manos de Darwin Condori, el exjefe de la dependencia de Santa Luzmila había sido designado mediante la Resolución Suprema N° 001-2025-IN para ejercer funciones como agregado policial en Chile a partir del primero de enero. La madre de Sheyla relató su experiencia con el excomisario: