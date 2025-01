Caso Sheyla Cóndor: Anulan designación de comisario implicado a Embajada de Perú en Chile

El Ministerio del Interior, encabezado por Juan José Santiváñez, dejó sin efecto la designación del comisario de Santa Luzmila, Ronal Núñez, como agregado policial en Chile. Como es de conocimiento público, el comandante está incluido en las investigaciones por el caso de Sheyla Cóndor por presunta omisión de funciones.

A poco más de un mes del asesinato de la joven a manos del fallecido suboficial de la Policía, Darwin Condori, el exjefe de la dependencia de Santa Luzmila fue designado para ocupar el cargo diplomático como agregado policial en Chile. Esta decisión generó un fuerte rechazo por parte de la familia Cóndor, que expresó su frustración ante lo que consideraban una injusticia.

La Resolución Suprema N° 001-2025-IN hacía efectiva la designación del oficial superior para que, desde el 1 de enero, ejerciera sus funciones en la embajada del Perú en Chile. Sin embargo, pocos días después, la cartera del Interior decidió revocar esta designación.

La revocación respondería a las exigencias de la madre de Sheyla, quien recordó cómo, al acudir a la comisaría pidiendo ayuda para ingresar al departamento del asesino, sus ruegos y súplicas no recibieron una respuesta positiva por parte de las autoridades.