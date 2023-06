Muertes en protestas: Dina Boluarte "legalmente no está obligada" a responder ante Fiscalía, asegura abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Javier Aguirre, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no está legalmente obligada a responder ante la Fiscalía por muertes durante las protestas.

Durante su intervención en "Exitosa te Escucha", el letrado indicó que las investigaciones contra la mandataria se encuentran en una fase preliminar donde el Ministerio Público (MP) recoge información de las declaraciones de las partes involucradas.

"No estamos en una declaración ante un juicio oral, estamos en una etapa preliminar de recojo de información a partir de las declaraciones de las personas que están siendo investigadas. No estamos ante un interrogatorio, que se hacen delante de un juez", declaró.

Además, el abogado precisó que la presidenta Boluarte tiene el derecho a no autoculparse debido a que está en calidad de investigada.

"La señora Dina Boluarte está en calidad de investigada y toda persona que está investigada tiene derecho a no autoincriminarse. Tiene derecho a, precisamente por eso, no prestar la declaración", añadió.

Por otra parte, Aguirre señaló que la jefa de Estado no habría respondido a las interrogantes planteadas por la defensa de las personas que perdieron la vida durante las manifestaciones.

Es importante mencionar que el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, indicó que la mandataria respondió a todas las preguntas planteadas por la Fiscalía de la Nación, en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas.

De igual forma, aseguró que la presidenta respondió a todas las preguntas durante el interrogatorio del Ministerio Público y aseveró que no guardaron silencio en ninguna oportunidad.

"Por otro lado, hemos respondido todas las preguntas del Ministerio Público porque es lo que corresponde según dice la ley. Nosotros no hemos guardado en ningún momento silencio para defendernos, cuando hay una mala pregunta no se responde, que es distinto, entonces si no se entendió no tengo porque explicarlo", aseveró.