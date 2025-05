"No hay posibilidad": Eduardo Salhuana descarta cierre del Congreso por parte de Dina Boluarte

08/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, aseguró que no existe posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte pueda cerrar el Parlamento. Ello tras las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén.

Durante sus declaraciones a la prensa, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento señaló que la Constitución Política impediría que la jefa de Estado cierre el Parlamento. Según indicó, esto se debería a que las Elecciones Generales 2026 ya están convocadas.

"Lo del premier son opiniones, conjeturas. Lo real y concretó es que no hay posibilidad de disolución del Congreso porque ya las elecciones están convocadas para abril del 2026. Eso es lo concreto", expresó el presidente del Congreso.

Salhuana minimiza declaraciones de Adrianzén

El titular del Parlamento afirmó que la advertencia del presidente del Consejo de Ministros carece de fundamento jurídico debido a que la ley impide que una medida de este tipo pueda ser aplicada en medio de este contexto próximo a las Elecciones Generales 2026.

En ese contexto, Salhuana señaló que él asume las declaraciones del premier como parte del debate y la coyuntura política, dejando entrever que no tienen considerable relevancia. "Para nosotros, nos basamos en la ley y la Constitución que nos dice que los congresistas tenemos derecho a control político", acotó.

Sobre la moción de censura contra Adrianzén indicó que la vocera de la bancada de Alianza Para el Progreso, Lady Camones, ha señalado que no firmaran la iniciativa y tampoco votaron a favor de esta. Sin embargo, no brindó mayor detalle acerca de su postura respecto a ello alegando que cuando se ha discutido este tema él no se encontraba en Lima.

Noticia en desarrollo...