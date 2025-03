"No podemos decir 'papá ministro, protégeme, me van a extorsionar'": Bustamante defiende a Santivañez

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, expresó su rechazo a las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al considerar que su destitución no resolvería la crisis de seguridad en el país.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el legislador fujimorista manifestó su desacuerdo con la remoción del ministro del Interior y enfatizó que los constantes cambios en esta cartera afectan la estabilidad del país.

"El partido, Fuerza Popular, ha propuesto una moción de censura (...). Yo no he firmado la moción de censura (...). No estoy de acuerdo con quitarle estabilidad al país. Me parece que la remoción frecuente de ministros es muy dañina", afirmó.