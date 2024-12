"No soy proxeneta ni asesino": Jorge Torres Saravia niega liderar presunta red de prostitución en el Congreso

En diálogo con la prensa, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, negó estar en el mando de una presunta red de proxenetismo dentro del Congreso.

"No me consideró ningún violador, ni proxeneta, y mucho menos asesino. Yo no he contratado a las señoritas, yo no fui la persona que las vinculó para que trabajen en el Congreso. Yo no estaba, ¿Cómo voy a estar yo en una red de prostitución?", expresó.