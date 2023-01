Norma Yarrow: "Una Asamblea Constituyente no va a calmar el hambre, ni generar trabajo y dar servicios básicos"

28/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada Avanza País, Norma Yarrow, a través de un video en su cuenta de Twitter, se manifestó frente a su rechazo por la postura de las agrupaciones políticas de izquierda que contemplan una Asamblea Constituyente como requisito para aprobarse las elecciones para el 2023.

"Una Asamblea Constituyente no va a calmar el hambre de millones de peruanos, ni generar trabajo, dar servicios básicos, educación o salud. No mientan más al pueblo. Sólo necesitamos gobernantes que trabajen y no roben a los peruanos", expresó este mensaje en su red social.

Su discurso en el Pleno

La legisladora de Avanza País empezó su alocución en el debate en el Congreso dejando preguntas al aire sobre las razones por las que la oposición quiere adelanto de elecciones apresuradas y sin reformas de por medio y, en consecuencia, la postura del Gobierno.

"Ayer se recurre a una medida populista indicando que como la izquierda no quiere reformas, nos vamos a adelanto de elecciones sin estas. A la vez el Gobierno presiona al Congreso y exige el adelanto de elecciones: ¿por qué?, ¿temor a qué?", comienza interrogando la legisladora al auditorio que la escucha.

"¿A izquierdistas radicales?, ¿a grupos extremistas?, ¿violentistas?, ¿financiados por el narcotráfico? ¿Qué queremos? Sembrar el temor en las calles, compañeros y hermanos congresistas, como ustedes bien dicen", agregó.

Constitución Política

En esa línea, aclaró algunos aspectos de la Constitución actual que rige nuestro país.

"Acá la Constitución vela por el derecho de todos los peruanos. No necesitamos una Asamblea Constituyente para tener un gobierno que sea capaz de darle al pueblo educación, porque lo dice la Constitución. Salud porque lo dice la Constitución", exhortó Norma Yarrow.

En ese sentido, responsabilizó a mandatos anteriores que no supieron llevar y poner por delante las demandas de la población peruana.

"Lo que no tenemos nosotros y reconocemos que ha habido gobiernos ladrones, sinvergüenzas, que no le han dado al pueblo lo que necesita. Y hoy nosotros tenemos la obligación de velar por ellos", sentenció la congresista de Avanza País.

Gobiernos Regionales

Por otro lado, también se manifestó en torno a los dirigentes regionales que han mostrado una postura renuente al diálogo y, por el contrario, instigan al paro nacional donde lamentablemente hay víctimas mortales.

"También les digo los gobiernos regionales, también que se vayan, hace un mes que están en gestión y ¡qué han hecho! Levantarse contra el pueblo, azuzar a la gente inocente, peruanos valiosos, que no saben lo que está pasando en este Congreso, cuando tenemos una Constitución que los ampara", exhortó en el Pleno del Congreso.

"¡Basta ya! Es momento de que todos miremos al frente paremos esta guerra que tenemos entre peruanos. Le demos la paz a este pueblo", agregó.

Además, instó a que las autoridades retornen a sus ciudades y se pongan a trabajar en pos de sus ciudadanos. "Que los gobiernos regionales se vayan a sus oficinas a trabajar, los alcaldes igual, y aquellos que salieron de las regiones y les robaron a las regiones, no pretendan ser congresistas ahora, porque ahí están haciendo su turno".

"¡Basta ya hermanos! Paremos este desangramiento en nuestro país", finalizó su discurso en el debate de ayer frente al adelanto de elecciones.

Aquí el tweet y el video