Otto Guivobich anuncia querella contra Antauro Humala por difamación agravada en caso Andahuaylazo

En diálogo con Exitosa, el excomandante general del Ejército, Otto Guibovich, anunció que presentará una querella en contra de Antauro Humala por presunta difamación agravada en el caso Andahuaylazo.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el también excongresista indicó que esta medida responde a la acusación del hermano del expresidente acerca de su presunta responsabilidad en la muerte de los policiales que perdieron la vida en el trágico caso.

"Tratar de excusarse de sus actos es una cobardía, una absoluta cobardía. (...) Independientemente de la querella por difamación agravada que le voy a plantear, me gustaría aclarar ante la ciudadanía qué es lo que pasó realmente con documentos", declaró para nuestro medio.

Asimismo, el excomandante general del Ejército se expresó a favor de ley que prescribe delitos de lesa humanidad. Según indicó, los crímenes antes del 2003 deben ser juzgados con las penas de aquella época.

"La gente dice 'ay, la ley de la impunidad' y no. Lo que pasa es que aquellos delitos que fueron cometidos antes, tienen que ser juzgados de acuerdo a los delitos que estaban en nuestro Código Penal; pero, no juzgar en base a un delito que no existía en esa época", mencionó.