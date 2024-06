Terroristas saldrán de cárceles con ley que prescribe delitos de lesa humanidad, según exministra de Justicia

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicó que si se aprueba y promulga la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad, los terroristas se fugarían del Perú.

En entrevista con Exitosa, la exministra de Justicia del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y excongresista se pronunció en contra de la cuestionada ley que prescribe delitos de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2022 ya que también beneficiará a personas condenadas por terrorismo.

En ese sentido, declaró que esta 'ley de amnistía' "está abordando un problema de manera equivocada" y advirtió que si se suscribe y promulga esta norma generará una "ventana de impunidad" que también "favorecerá a terroristas", quienes "se fugarían del país".

"Se va a generar una ventana de impunidad y mucha gente se va a fugar. ¿Se van a fugar los militares ancianos que hoy están en la cárcel, una situación que me apena mucho? No, se van a fugar los terroristas que también van a ser liberados [...] Uno no debe pensar en una norma en a quién favorece o a quién perjudica. La norma debe ser ciega", declaró en el programa Hablemos Claro.