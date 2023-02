Partido Morado envía una carta notarial al ministro de Educación y pide que se rectifique

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Partido Morado envió una carta notarial al titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, a fin de que se retracte por afirmar que esta cartera "era la caja chica" de su organización política.

"Estamos procediendo a enviar una carta notarial al titular del sector demandando una inmediata rectificación, de lo contrario iniciaremos las acciones legales en su contra. Compartimos la indignación y rabia de los militantes morados frente a estas declaraciones tendenciosas y no vamos a descansar hasta que se rectifique", se lee en el comunicado.

El partido aseveró que "no ha recibido dinero o fondo del Ministerio de Educación, de la SUNEDU, ni de ninguna otra entidad pública", tal como lo afirmó el ministro Óscar Becerra en los medios de comunicación.

La organización política señaló que se sustenta "por el financiamiento público que expresamente la Constitución y la ley destinan a las organizaciones políticas".

El Partido Morado consideró que las declaraciones del ministro buscan "dañar la imagen" de la organización. Esto debido a que siempre han venido "defendiendo el derecho de todos los peruanos a tener una educación de calidad, como único camino para vencer ala pobreza y ala crisis institucional de este país",

¿Qué dijo el ministro de Educación?

Esta semana, el ministro Óscar Becerra señaló que el Partido Morado se ha visto beneficiado de las consultorías en e Minedu y en la Sunedu.

"Cuando digo que el Minedu era la caja chica de un partido, me refiero al Partido Morado. Porque he encontrado que varias personas relacionadas con ese partido u ONG, donde dirigentes de ese partido son distinguidos miembros, facturaron al Minedu por consultorías", había indicado.

Esta mañana, en diálogo con Exitosa, indicó que se rectificaría si se demuestra lo contrario. También cambió su versión y aclaró que "el Partido Morado no le ha facturado al sector educación, al Minedu ni a nadie". No obstante, reiteró que "muchas personas relacionadas al partido sí han realizado consultorías", aunque precisó que no se trata de una acción ilegal.