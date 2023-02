Dina Boluarte: Necesitamos paz, tranquilidad, dialogar sin ser hipócritas, para resolver los problemas del país

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, resaltó este viernes la importancia de dialogar, así como también que haya paz y tranquilidad, para que se puedan brindar soluciones a los problemas que aquejan el país.

"Para que podamos trabajar en esa necesidad de resolver los problemas de la patria, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos dialogar de manera sincera, sin ser hipócritas, anteponiendo los intereses de la patria", expresó la mandataria desde San Isidro.

De igual manera, dijo que las autoridades regionales tienen que apostar por el desarrollo de sus comunidades y manifestó que los distintos niveles de Gobierno no se pueden "mirar de manera indiferente" porque todos necesitan apoyarse.

"Que cada Gobierno Regional, cada alcalde, tiene que apostar por el desarrollo de su comunidad. No nos podemos mirar de manera indiferente, el Gobierno Local no puede mirar de manera indiferente a un Gobierno Regional, y el Gobierno Regional no puede mirar de manera indiferente al Gobierno Nacional, todos nos necesitamos", afirmó.

Mejorar infraestructura en educación

La jefa de Estado se pronunció durante la inauguración del evento "Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Productivo Sostenible de las Regiones en el Perú", evento en el que resaltó que pronto iniciará el año escolar 2023 y señaló que su Gobierno está enfocado en mejorar la infraestructura del sector.

"Estamos ad portas de empezar el año escolar, nosotros estamos corriendo con mejorar la infraestructura. Recuerdo que, en el Gobierno anterior, el ministro de Educación decía que para mejorar la infraestructura educativa necesitamos 15 años mínimo", expresó.

En esa línea, la mandataria destacó que el ministro de Educación, Óscar Becerra, ha manifestado que se puede resolver el problema de la infraestructura de los colegios en aproximadamente 3 a 4 años, ello con "voluntad política" y trabajo serio.

"El miércoles pasado, en el Consejo de Ministros, tengo la satisfacción de decir que el ministro que está trabajando con nosotros ha dicho que esta infraestructura, trabajando de manera seria y con esa voluntad política, en tres años, máximo cuatro, podemos estar resolviendo esa infrahumana infraestructura que tienen nuestras escuelas y nuestros colegios", precisó.

Se realizará sesión del Conasec

La mandataria peruana indicó que la próxima semana se realizará la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), ya que esta es una gran problemática que perjudica al país todos los días.

"Trabajemos todos también buscando la seguridad ciudadana. La próxima semana ya tenemos una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad. Si bien es cierto, cuando asumí la presidencia hemos tenido que resolver el tema político crítico, pues ahora estamos entrando para poder resolver el tema de la inseguridad ciudadana, que es el otro flagelo que al país lacera día a día", afirmó.

Tras ello, señaló que su Gobierno no quiere que se registren más fallecimientos en el país. "No queremos más vidas perdidas, ya sea por las violencias políticas o ya sea por la criminalización en la calle, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, y no apedrearnos", puntualizó.