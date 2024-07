Pedro Castillo no postulará a la Presidencia en 2026, anuncia su abogado: "No hay reelección"

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que su defendido no postulará a la Presidencia en las Elecciones 2026. Según indicó, ello se debe a que su mandato seguirá vigente hasta dicho año.

Ayala explicó que tanto él como su patrocinado no reconocen el gobierno de Dina Boluarte, por lo que Castillo sigue siendo el presidente del país hasta que culmine su periodo correspondiente.

"Él no puede postular, pues fue elegido como presidente constitucional, para dirigir el país desde 2021 hasta 2026. Sería una reelección. Nosotros no reconocemos al gobierno de Dina Boluarte. Pedro Castillo no postulará porque es presidente actualmente", declaró.