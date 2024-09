Pedro Castillo reaparece en audiencia del Tribunal Constitucional: "Estoy resistiendo un abuso de autoridad"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, reapareció en una audiencia del Tribunal Constitucional y aseguró que él está "resistiendo un abuso de autoridad".

Durante la sesión del Pleno del TC, donde se evalúa la demanda de habeas corpus que presentó, el exmandatario indicó que fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional del Perú (PNP) y denunció que no se respetó el debido proceso en su caso.

"He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente, conducido a la prefectura y luego a una carceleta. Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad, toda vez que no se ha respetado el debido proceso, yo nunca tuve una notificación para ser detenido", acotó.

Asimismo, Castillo criticó que no tuvo derecho a la defensa y manifestó que, durante su mandato, el Congreso de la República no presentó una moción de vacancia en su contra.

"Nunca, en el Congreso de la República, se presentó una moción de vacancia. No hubo una acusación constitucional, fui detenido arbitrariamente. No se respeto el debido proceso, no se medio el derecho a la defensa. Me gustaría que este Tribunal se ratifique diciendo de que los presidentes de la República, bajo la inmunidad presidencial, no pueden ser acusados ni detenidos arbitrariamente", añadió.