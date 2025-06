Perito grafo-técnico ratificó que firma de Boluarte en decreto supremo es falsa: "Alguien la hizo, pero no fue ella"

El perito grafo-técnico, Julio Espejo Quevedo, ratificó que firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte en decreto supremo del 29 de junio del 2023 no proviene de su puño gráfico. Según detalló, su análisis concluyó en la determinación de una serie de "divergencias" que demostrarían las firmas falsas.

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el experto respondió al abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien calificó su pericia encargada por la Clínica Cabani como "vergonzosa y negligente".

"Al hacer el análisis correspondiente y verificar y comparar los gestos gráficos, se determina que hay una serie de divergencias que nos permite colegir que no provienen de su puño gráfico. Si a su nombre está trazada la firma es porque alguien la hizo, pero no fue ella (Dina Boluarte). Me ratifico y lo demuestro", dijo a Canal N.