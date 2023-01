Presidencia del Perú tras frase de Dina Boluarte sobre Puno: "Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación"

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia del Perú pidió disculpas a través de sus redes sociales por las palabras de la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra hoy en conferencia de prensa sobre los acontecimientos que vienen suscitándose en Puno a raíz de las protestas.

En ese sentido, indicaron que la frase "Puno no es el Perú", no pretende discriminar ni fue una acto de soberbia por parte de Boluarte Zegarra, quien aseguró que las autoridades de dicho departamento no han atendido los llamados de diálogo por parte del Poder Ejecutivo.

"La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase "Puno no es el Perú" no fue una expresión de discriminación ni soberbia".

De acuerdo a ello, mencionaron que desde el Gobierno buscan retomar las conversaciones con diferentes dirigentes y actores políticos para velar por la paz y el desarrollo del país, con la finalidad de finiquitar la crisis social.

"De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación".

¿Qué dijo Boluarte?

La mandataria, sostuvo, en conferencia de prensa en la Casa de Pizarro, junto a miembros del Gabinete Ministerial hoy, que, representantes de Puno, como el gobernador regional, no aceptan reuniones con su Gobierno para hallar soluciones a la crisis que viene afectando a esta zona del país.

Asimismo, aseveró que diversos ministros viajaron a la región; sin embargo, no fueron recibidos por ninguna autoridad. Ante ello, apuntó que no son los únicos en el Perú en donde se deben resolver problemas.

"Hemos enviado a Puno a nuestros ministros hace aproximadamente tres semanas. El gobernador no ha querido recibirnos, buscamos reunirnos con el fiscal de la región y tampoco quiso (...) Tenemos que proteger la vida y tranquilidad la vida de los 33 millones de peruanos, Puno no es el Perú".