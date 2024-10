Presidente del PJ denuncia que fue impedido de participar en Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, denunció que no se le permitió participar en la sesión de Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

A través de un pronunciamiento, el titular del PJ calificó que de "errada" la decisión de que no participe de esta reunión y aseguró que, si no pudo asistir presencialmente, fue porque está realizando labores en Cajamarca.

"El día de ayer tomé conocimiento y mis funcionarios coordinaron mi participación virtual el día de hoy. He estado a la hora adecuada, se han hecho las conexiones, sin embargo, no se me ha permitido participar. Si se va a hablar de fortalecimiento del sistema de justicia, el presidente debería participar. Si yo no estoy en Lima, es porque estoy en Cajamarca cumpliendo labores. No es un capricho. Me parece totalmente errada la decisión que se ha tomado", expresó.