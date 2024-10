Abogado de Dina Boluarte reta a Shimabukuro: Que pruebe que Andrés Hurtado le regaló el traje amarillo

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció que presentarán una carta notarial de rectificación a Henry Shimabukuro para que rectifique sus declaraciones respecto a la presunta vinculación de la presidenta con el conductor de televisión, Andrés Hurtado.

En entrevista con ATV+, el letrado calificó al empresario como "Pinueve", en alusión a Pinocho, y aseguró que Shimabukuro padece de "una patología de mitomanía". También, reiteró que lo dicho por el empresario no es verdad y refirió que una acción de esta índole "es inusual" para la jefa de Estado.

"Creo que 'Pinocho' estaría bastante triste porque hay una nueva versión suya. No estamos ya ante 'Pinocho' estamos ante 'Pinueve'. Me parece que hay una patología de mitomanía en el caso de este señor porque no es absolutamente para nada cierto lo que ha manifestado. A tal punto el rechazo, que es inusual en la presidenta, la presidenta es absolutamente tolerante en cuanto a las crítica que hay contra ella en su condición de mandataria de este país, pero esto si ha tenido un absoluto rechazo", mencionó.