Rafael López Aliaga pide a Dina Boluarte cerrar las fronteras ante delincuencia: "No es tan difícil"

Nuevamente Rafael López Aliaga arremetió contra Dina Boluarte. En esta ocasión, el alcalde de Lima exigió a la presidenta el cierre de las fronteras ante el aumento de la delincuencia.

Esto se realizó en una reciente conferencia de prensa, tras la entrega de 600 motocicletas para el Serenazgo de la capital, en busca de mejorar la seguridad en su jurisdicción.

Durante su discurso, López Aliaga propuso implementar una deportación masiva para los criminales extranjeros capturados en flagrancia.

"Que se los lleve en bus desde Lima o cualquier ciudad directamente a su lugar de origen esa misma noche [...] No es tan difícil si hubiera voluntad política. Y también el cierre de fronteras inmediato para que no entre más gente que no es bienvenida en el Perú", comentó.