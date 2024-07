José Balcázar revela que mantiene comunicación con Vladimir Cerrón: "Siempre me llama"

El congresista de Perú Libre, José María Balcázar, hizo reveladora confesión en torno al prófugo Vladimir Cerrón, asegurando que mantiene comunicación con el también secretario general de Perú Libre.

Al ser abordado por los periodistas, el parlamentario fue consultado respecto a su retorno a la bancada de Perú Libre por lo que el legislador atinó en decir que Cerrón Rojas es su amigo y que está contento con su decisión.

Fue en ese momento en que reveló que, producto de esa amistad, siempre conversa con el sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Incluso se atrevió a desafiar en hacerle una llamada, agregando que si le timbra le contestaría. Asimismo, aseveró que el exgobernador de Junín sigue manteniendo su mismo número.

#LoÚltimo El congresista José Balcazar reveló que mantiene comunicación telefónica con el prófugo Vladimir Cerrón. "Si le marco en este momento, él me contesta", sostuvo Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/cFjyU5ttV3

"Sí, somos muy amigos, además él conoce mis capacidades que son modestas, por cierto (...) El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo no echarle la culpa a nadie, si yo marco a Cerrón en este momento Cerrón me contesta ¿Qué cosa quiere decir eso? Que ellos (la Policía) también tienen el número original del señor Cerrón y todo el mundo habla con él ¿Por qué?", manifestó.

Tras lo último señalado, se preguntó el porqué, pese a que no cambió de número y responde todos los llamados, la Policía Nacional del Perú (PNP) no le marca a su celular.

"(...) Siempre me llama. No hay ningún problema de comunicarse, el problema es ¿Por qué la Policía no lo llama? Lo dejo a la imaginación" , cuestionó.