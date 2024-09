Raúl Doroteo niega haber intentado arrebatar casa a sus padres: "Lamento profundamente la manipulación"

El congresista Raúl Doroteo hizo público un comunicado en el que rechaza las acusaciones imputadas en su contra respecto a un reportaje difundido el pasado fin de semana. En la nota periodística, se dio a conocer una denuncia que hizo su mismo padre respecto a un supuesto apoderamiento ilegal de la casa que les pertenece a él y a su madre, ubicada en Pisco.

El padre de Doroteo mencionó que su hijo inició una querella luego de que su hijo mayor solicitara un préstamo bancario y se diera con la cuenta de que el parlamentario había hipotecado su vivienda como pago de una deuda y que esta nunca fue cancelada.

"Me enteré de que estaba embargada la casa, o estaba por embargarse . El gerente de la misma entidad fue el que me comunicó que iban a embargar la casa por una deuda que tenía", señaló el padre de familia para Cuarto Poder.

Vale resaltar que esta no es la primera acusación contra el legislador, quien además es acusado de pertenecer al controvertido grupo de congresistas denominado como "Los Niños", que eran cercanos a Pedro Castillo. Además de acusaciones como 'Mochasueldo'. Según el reportaje, el progenitor de Doroteo intentó salvaguardar valorizada en 200 mil soles.

Aprobó mediante una donación que se hizo en 2015, dejando su domicilio como garantía de un préstamo, pensando en que su hijo devolvería el dinero invertido, pagando la deuda con el banco. La donación se hizo para Martha René Trigoso Pinto, quien es suegra de Raúl Doroteo. Sin embargo, con el tiempo ello no fue así.

"Yo me entero que había vendido la casa por terceras personas, por inquilinos y es donde yo reacciono pues. Yo no di mi consentimiento", comentó lamentándose el padre. Asimismo, el señor intentó que su madre fuera declarada como incapaz mental para que pueda quedarse como titular del inmueble. "Que le pida perdón a su madre, a mi no", señaló.