Eduardo Salhuana critica a Fiscalía por iniciar indagación preliminar contra Comisión de Defensa Nacional

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, calificó como un "exceso" que la Fiscalía de la Nación haya iniciado diligencias preliminares contra los miembros de la Comisión de Defensa Nacional.

El titular de la Mesa Directiva criticó al Ministerio Público por abrir una carpeta fiscal contra los parlamentarios por su participación en la aprobación del dictamen del proyecto de ley que contempla la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Según Salhuana, la medida de la Fiscalía iría en contra de algunos artículos de la Constitución Política del Perú. Frente a ello, informó que iniciará una serie de acciones legales para amparar la decisión parlamentaria.

En esa línea, resaltó que el articulo 93 de la Carta Magna contempla que los parlamentarios no se encuentran sujetos a un mandato imperativo y no se les puede responsabilizar por los votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones.

"Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones", citó Salhuana.

Por otro lado, el presidente del Congreso también se pronunció sobre el caso del parlamentario Raúl Doroteo, acusado de apropiarse de la vivienda de su padre. Salhuana sostuvo que la Comisión de Ética podría iniciar una investigación de oficio.

Como se recuerda, el padre del legislador de Acción Popular acusó a su hijo de intentar apropiarse ilícitamente de su vivienda y declarar "incapaz mental" a su madre. Ello, luego de que le permitió hipotecar el inmueble a fin de ser el respaldo para que Doroteo pueda acceder a un crédito.

"Yo me entero de que había vendido la casa por terceras personas. No (di el consentimiento). Y por eso reacciono. Le reclamé. (Y me dijo) 'yo sé lo que hago'", reveló el padre.