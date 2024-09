Raúl Doroteo: Congresista 'mochasueldos' es denunciado por su padre de apropiarse de su casa

El congresista de la bancada de Acción Popular, Raúl Doroteo, fue denunciado por su propio padre de presuntamente haberse apropiado ilícitamente de su casa e intentar declarar "incapaz mental" a su mamá.

El padre de 79 años de Raúl Doroteo Neyra denunció que su hijo habría actuado en complicidad con uno de sus hermanos para lograr apropiarse de su vivienda en Pisco, Ica.

Todo inició cuando el parlamentario pidió un préstamo y para acceder a este tuvo que hipotecar la casa de sus padres: Raúl Doroteo Neyra y María Melva Carbajo. Sin embargo, el legislador no llegó a pagar su deuda, por lo que, el inmueble de 56 m2 iba a ser embargado.

"Me enteré que estaba por embargarse la casa. El gerente de la misma entidad me lo comunicó", expresó el padre del parlamentario.

Doroteo convenció a su padre de donar su vivienda a suegra, Martha René Trigoso Pinto. Ello con el fin de que, cuando terminara de pagar su deuda, la casa le sería devuelta. Confiado en la palabra de su propio hijo, el señor decidió confiar y hacer efectiva la "donación" en abril del 2015.

Sin embargo, el padre jamás se imaginó lo que terminaría ocurriendo con su vivienda. En agosto del 2017, la suegra del congresista vendió el inmueble a Antonio Muñoz Suaña, un militante de Acción Popular, por 14 mil soles.

"Yo me entero de que había vendido la casa por terceras personas. No (di el consentimiento). Y por eso reacciono. Le reclamé. (Y me dijo) 'yo sé lo que hago'", resaltó el padre.