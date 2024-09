Javier Arévalo niega enfrentamiento del Poder Judicial con el Gobierno y Congreso: Hay que unirnos todos

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, negó que exista un enfrentamiento con el Gobierno y el Congreso de la República.

En declaraciones a la prensa, el titular del PJ reclamó al Parlamento a que apruebe la aprobación de la Ley de Flagrancia y pidió un mayor compromiso del Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, Arévalo Vela pidió unidad a los poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos para combatir a la inseguridad ciudadana. También, criticó que la norma no tenga la prioridad debida en la agenda legislativa.

"Si no nos unimos todos, no va a caminar esto, necesitamos el apoyo del Ejecutivo, del Ministerio Público, nosotros mismos para participar en esta cruzada (...) Lamentablemente debo decir que no ha habido eco. Ya tiene meses, sin embargo pareciera que no tiene la prioridad que debiera y me preocupa porque eso demuestra una desatención a la lucha contra la delincuencia", agregó.