Reforma de pensiones: Ministro Arista no asistió a debate en la Comisión de Economía pese a citación

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, no se presentó al debate sobre la reforma de pensiones que se iba a sostener este jueves 25 de abril en la Comisión de Economía del Congreso de la República.

El titular del MEF había sido citado a las 10 de la mañana de hoy para emitir su opinión a cerca de Ley de modernización del Sistema Previsional peruano.

Sin embargo, envió una misiva informando que no iba a poder asistir por "razones de fuerza mayor". Asimismo, el ministro Arista solicitó que el viceministro de la cartera, Daniel Barco, asista en su lugar. No obstante, la comisión de Economía rechazó dicha petición.

"En esta oportunidad no será posible mi participación a la citada sesión, debido a razones de fuerza mayor, motivo por el cual solicito se me dispense de asistir. No obstante, atendiendo a la importancia del tema a tratar, he designado al viceministro de Economía, Daniel Barco Rondán, para que concurra en mi representación", se lee en dicho documento.