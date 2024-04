Remoción de Harvey Colchado: "Sancionar a los policías sería absurdo", según exministro del Interior

En diálogo con Exitosa, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, se mostró en contra de la posible remoción del coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac. Ello luego de que el premier Gustavo Adrianzén no descartara dicha medida tras el allanamiento en vivienda de Dina Boluarte por caso Rolex

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el extitular del Mininter aseguró que la intervención fiscal en domicilio de la mandataria fue legal, por lo que la Policía actuó en cumplimiento de sus funciones tras la orden correspondiente del Poder Judicial.

Como se recuerda, las palabras exministro del Interior, Cluber Aliaga, tienen lugar luego de que el premier Gustavo Adrianzén señalara que no está descartada la remoción del coronel Harvey Colchado tras el allanamiento por el caso Rolex.

En entrevista para Latina, el titular de la PCM indicó que el jefe de la Diviac quebró "el sentido común" autorizando que la puerta del inmueble de la mandataria sea tumbada por efectivos policiales para la ejecución de la diligencia fiscal.

"No he descartado (la remoción de Harvey Colchado, jefe de la Diviac). En mi opinión, se quebrantó el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado", declaró en Punto Final.