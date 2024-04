Gustavo Adrianzén sobre posible remoción de Harvey Colchado: "No estoy en condiciones de descartarlo"

El premier Gustavo Adrianzén no descartó que Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), vaya a ser removido de su cargo tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el 'caso Rolex'.

En entrevista a Latina, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) indicó que Colchado Huamaní quebró "el sentido común" autorizando que la puerta del inmueble de la mandataria sea tumbada por efectivos policiales para la ejecución de la diligencia fiscal.

"No he descartado (la remoción de Harvey Colchado, jefe de la Diviac). En mi opinión, se quebrantó el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado", declaró en Punto Final.