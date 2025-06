Renovación Popular no otorgará el voto de confianza al gabinete Arana, aseguró Patricia Chirinos

La bancada de Renovación Popular no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Eduardo Arana, según adelantó la congresista Patricia Chirinos.

En declaraciones al programa Cuentas Claras de Canal N, la parlamentaria sostuvo que el gobierno de Dina Boluarte no inspira la confianza necesaria para respaldar al nuevo equipo ministerial.

"Renovación Popular no le va a dar el voto de confianza al gabinete Arana. Nosotros creemos que el gobierno de la señora Boluarte ya está de salida. No hay un respeto de un solo peruano a la señora. Hemos visto que incluso en medios extranjeros, en Francia, la han declarado la presidenta más odiada de todo el mundo. No hay confianza en ella, no hay confianza en su gabinete", declaró.