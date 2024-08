Renovación Popular rechaza la no suspensión de la pensión vitalicia de Fujimori: "Es una decisión política"

La Mesa Directiva del Congreso de la República generó cientos de criticas en su contra luego que este viernes 9 de agosto decidieran no suspender la pensión vitalicia que se le asignó a Alberto Fujimori. Fue Patricia Juárez quien dio a conocer esta medida y aseguró que el tema seguirá en evaluación por los próximos meses.

De inmediato, diversos personajes políticos rechazaron esta noticia al considerar que el condenado expresidente no merece un pago del estado. Las redes sociales también se inundaron de comentarios en contra de los parlamentarios como ya viene siendo una tendencia en este último tiempo.

El partido político Renovación Popular se unió a este grupo de bancadas que rechazaron la medida mediante un documento publicado en sus redes sociales. En dicho comunicado, el movimiento presidido por Rafael López Aliaga señala que el Congreso tomó una decisión política pese a que habían indicado que harían consultas a especialistas sobre el tema.

Asimismo, la bancada del actual alcalde de Lima dejó en claro que no participó de ninguna negociación con otros parlamentarios para llegar a la decisión que sigue favoreciendo a Alberto Fujimori.

"Manifestamos nuestro completo desacuerdo sobre la decisión adoptada por la Mesa Directiva del Congreso de la República respecto a no suspender de manera definitiva la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori", indica la primera parte de su texto.

"Que no se confunda a la población, se trata de una decisión política que debe resolver la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso; más no el Pleno. La presidencia del Congreso de la República, como máxima autoridad del poder legislativo, debe asumir su responsabilidad. Aclaramos que Renovación Popular no ha participado de ninguna componenda o negociación; por lo que dejamos clara y firme nuestra posición", añadieron.