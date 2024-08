Alberto Fujimori: Mesa Directiva del Congreso decidió no suspender pensión vitalicia del expresidente

La vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, informó que la Mesa Directiva, en mayoría, decidió no suspender la pensión vitalicia para el expresidente de la República, Alberto Fujimori. Según detalló, los informes legales y técnicos que se solicitarán, en un plazo no mayor de 60 días, irán "en la misma línea" que dicho acuerdo.

Mediante una conferencia de prensa, la parlamentaria destacó que su votación en dicho debate fue en contra de suspender el otorgamiento del subsidio para Fujimori, debido a que considera que al haber sido indultado "tiene todo el derecho a recibir la pensión".

"La Mesa Directiva ha aprobado que no se debe suspender la pensión (vitalicia de Alberto Fujimori) mientras se piden los informes legales. La Mesa ha acordado, con mi voto en contra, que se pidan los informes, por un lapso no mayor a 60 días y durante ese tiempo, obviamente no va a haber la suspensión de la pensión", dijo a los medios de comunicación, este viernes 09 de agosto.