Rosario Sasieta tras dichos del congresista Balcázar sobre matrimonio infantil: "No entiende lo que es consentimiento"

En entrevista con Exitosa, la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, se pronunció tras las afirmaciones de José Balcázar respecto al matrimonio infantil y señaló que dicho congresista "no entiende lo que es consentimiento".

Durante el diálogo con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la exfuncionaria apuntó que "evidentemente" no debe existir un contexto de coacción cuando una menor de 14 años contrae matrimonio con un hombre de 48 años.

"El congresista Balcázar no conoce que es consentimiento. Consentimiento es manifesar tu voluntad de efectivamente llegar a una relación íntima. Evidentemente es que no debe haber un contexto de coacción, yo me pregunto una chica de 14 años ¿puede casarse, firmar en el registro civil de matrimonio con un hombre de 48?", dijo a nuestro medio.