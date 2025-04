Rospigliosi rechaza posible moción de vacancia contra Dina Boluarte: "Tendrá que responder cuando termine su periodo"

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, rechazó una posible moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, asegurando que ella deberá responder, a las acusaciones en su contra, cuando termine su periodo presidencial.

En entrevista con Canal N, el parlamentario indicó que una vacancia presidencial, luego de haberse convocado las elecciones generales del 2026, solo generaría una "situación caótica" que no beneficiaría al país.

"Es un artículo que sirve para resolver una crisis política que no tiene otra solución que la vacancia presidencial. No creo que este sea el caso, sobre todo con las elecciones ya convocadas. En mi opinión, eso no amerita una vacancia presidencial y entrar a una situación caótica, a puertas de una elección que tenemos por delante", declaró.