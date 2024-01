Rosselli Amuruz admite relación sentimental con Paul García tras descubrirse que viajaron juntos a EE.UU.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, admitió tener una relación sentimental con Paul García, exparlamentario, tras conocerse que ambos viajaron juntos a Nueva York, Estados Unidos (EE. UU.), para festejar Año Nuevo.

En entrevista a Canal N, la legisladora de Avanza País sostuvo que dicha aclaración será la única vez en la que hablará sobre su vida sentimental. Asimismo, apuntó a la prensa por "darle demasiada importancia" a su intimidad, cuando esto nunca había ocurrido con otra política en el Perú.

En ese sentido, la integrante de la Mesa Directiva se refirió a la investigación fiscal en su contra por presunta negociación incompatible. Según reveló, le consultó a García Oviedo acerca de profesionales que puedan sumar en su gestión, pero este le sugirió que los entreviste antes de incorporarlos a su despacho.

"Hay que dejar que investiguen el tema, si no cómo podemos saber la verdad (...) Yo a Paul, en su momento, como exparlamentario, sí le consulta si conocía personas idóneas, capacitadas, que cumplan con los requisitos mínimos o máximos del Congreso para que me puedan sumar en mi gestión. No me abasteció de una lista de nombres, me dijo 'claro que conozco personas', pero lo idóneo es que entrevistes", indicó.