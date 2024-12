Salhuana advierte que ley de detención preliminar limitaría al Poder Judicial: "Tenemos que corregir"

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, manifestó su preocupación por los efectos que podría generar la reciente ley sobre detención preliminar en el sistema de justicia.

Durante una conferencia de prensa, el congresista señaló que, si no se ajusta adecuadamente, esta normativa podría restringir las funciones del Poder Judicial y afectar el desarrollo de investigaciones en casos graves, como aquellos vinculados al crimen organizado.

"Tenemos que corregir y rectificar, no permitir la detección preliminar a quienes no están en flagrancia, me parece que va ha limitar la acción de la justicia, creo que es un tema que se debe rectificar", declaró Salhuana.