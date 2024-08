Santiváñez se burla de presunto audio contra Marco Sifuentes: "La imitación de Carlos Álvarez es similar"

En exclusiva para Exitosa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre las acusaciones en su contra por el presunto audio contra Marco Sifuentes e indicó que la voz de la imitación de Carlos Álvarez es similar a la suya.

El titular del Ministerio del Interior ratificó su postura al asegurar que en el proceso judicial cada una de las partes sustentará su versión.

La periodista Karina Novoa le recordó a Santiváñez que el propio alias 'Culebra', examigo y miembro de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), Junior Izquierdo, confirmó la veracidad de los audios .

Tras ello, el ministro le pidió mirar la imitación del humorista Carlos Álvarez en YouTube para que escuche que la voz que es muy parecida a la de él, dando a entender que la grabación que lo incriminaría sería una mentira.

Por estos hechos, la Fiscalía viene investigando preliminarmente al integrante del Gabinete por presunto abuso de autoridad, por lo que Santiváñez enfatizó en que se someterá a las diligencias correspondientes.

Esta indagación fue anunciada por el mismo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en un contexto álgido entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

Como se recuerda en una conversación con 'Culebra', la cual fue filtrada a los medios de comunicación, se escuchó presuntamente al ministro pedirle al oficial "controlar" al director de la Encerrona, Marco Sifuentes.

El pedido habría sido en consecuencia de las críticas que fue comentando el periodista, es por eso que la alta autoridad habría dispuesto un hostigamiento y reglaje.

"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado", se oyó en la grabación.